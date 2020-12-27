Семь человек погибли на северо-востоке Китая в результате нападения мужчины с ножом

Семь человек погибли, столько же ранены на северо-востоке Китая в результате нападения мужчины с ножом. Как сообщило местное полицейское управление, ЧП произошло в городе Кайюань в провинции Ляонин примерно в 08:00 утра по местному времени. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали нападавшего и установили его личность. Все пострадавшие госпитализированы. Причины происшествия выясняются, ведется следствие.