Семь человек погибли на северо-востоке Китая в результате нападения мужчины с ножом

Семь человек погибли, столько же ранены на северо-востоке Китая в результате нападения мужчины с ножом. Как сообщило местное полицейское управление, ЧП произошло в городе Кайюань в провинции Ляонин примерно в 08:00 утра по местному времени. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали нападавшего и установили его личность. Все пострадавшие госпитализированы. Причины происшествия выясняются, ведется следствие.
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