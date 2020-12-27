Суд сегодня должен решить вопрос о мере пресечения для юриста ФБК Любови Соболь

После допроса у следователей она была задержана на двое суток, а накануне на протяжении 16 часов с соратницей Алексея Навального проводили следственные действия.

Адвокат Владимир Воронин в интервью «Эху Москвы» высказал мнение, что этот вопрос намерено затягивается.

Любовь Соболь – фигурант дела о незаконном проникновении в жилище. Ее обвиняют в том, что она «неоднократно пытались проникнуть в квартиру пожилой женщины». Сама Соболь говорила, что приходила к квартире фигуранта расследования Навального Константина Кудрявцева – предполагаемого отравителя из ФСБ, звонила в дверь, но ей не открыли, после чего ей удалось зайти в соседнюю квартиру.