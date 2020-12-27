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08:03, 27 декабря 2020

Авиакомпания S7 Airlines возобновит сегодня перелёты из Москвы в Вену

Это происходит на фоне приостановки авиасообщения с Великобританией.

В районе восьми утра из Домодедово должен будет вылететь первый за долгое время прямой рейс в столицу Австрии, который организует отечественная авиакомпания. Ожидается, что S7 будет проводить его каждое воскресенье. Попасть в Вену россияне смогут только обладая визой категории D или видом на жительство. Также как минимум до 10-ого января по приезде в Австрию будет необходимо в течение десяти дней соблюдать режим изоляции.

В свою очередь иностранцам перед посадкой на самолёт будет необходимо предъявить сотрудникам контроля справку об отрицательном результате теста на коронавирус, сделанном не ранее, чем за 72 часа до начала рейса.

Тем временем уже несколько стран наоборот решили ограничить авиасообщение из-за нового более заразного штамма коронавируса, который нашли в нескольких европейских странах. В Саудовской Аравии временно закрыли границы, а Китай решил приостановить рейсы в Великобританию.

Также авиакомпания «Победа» на этих выходных возобновила рейсы в Германию. По субботам она будет проводить рейсы в Кёльн, а по воскресеньям – в Берлин.



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