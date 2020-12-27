Суд в Москве, как ожидается, изберет сегодня меру пресечения юристу ФБК Любови Соболь

Ее перевели в статус подозреваемой по делу о незаконном проникновении в жилище с угрозой насилия.

Ранее, после 16-ти часового допроса в Следственном комитете, Соболь задержали на 48 часов.

Адвокат юриста считает, что следствие намеренно затягивает решение о мере пресечения. Удержание Соболь в изоляторе не имеет законных оснований, сказал «Эху Москвы» Владимир Воронин.

В ОНК Москвы сообщили, что самочувствие Любови Соболь в СИЗО нормальное, она содержится в камере на Петровке с еще двумя женщинами.

По версии следствия, Соболь пыталась проникнуть в квартиру тещи Константина Кудрявцева — одного из фигурантов журналистского расследования об отравлении Алексея Навального, При этом она использовала форму сотрудника Роспотребнадзора. Сама Соболь утверждает, что не заходила в квартиру, а только звонила в дверь.

