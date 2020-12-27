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07:33, 27 декабря 2020

Министерство культуры выявило нарушения в деятельности Московского художественного академического театра им. Горького

Министерство культуры выявило нарушения в деятельности Московского художественного академического театра имени Горького. Материалы комплексной проверки переданы в Генпрокуратуру, сообщается на сайте ведомства. Там говорится, что нарушения зафиксированы в использовании федерального имущества и президентского гранта при выполнении государственного задания, расходовании средств на оплату труда, осуществлении госзакупок, проведении ремонтных работ. Министерство культуры поручило художественному руководителю театра Эдуарду Боякову устранить нарушения и отчитаться о принятых мерах.



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