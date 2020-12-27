Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что нынешняя пандемия COVID-19 не станет последней. За последние 12 месяцев мир «перевернулся с ног на голову», причем помимо самого распространения инфекции, это имеет далекоидущие последствия для обществ и экономик, заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Он призвал усвоить уроки, которым нас учит пандемия. Все страны, по его словам, должны инвестировать в потенциал готовности для предотвращения, обнаружения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций всех видов. Гебрейесус также отметил, что такая готовность предусматривает общегосударственный подход с участием всего общества. Кроме того, «пандемия подчеркнула тесную связь между здоровьем людей, животных и планеты», и усилия по улучшению здоровья человека должны учитывать взаимодействие между людьми и животными, равно как и экзистенциальные угрозы, связанные с изменением климата.