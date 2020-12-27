Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что нынешняя пандемия COVID-19 не станет последней. За последние 12 месяцев мир «перевернулся с ног на голову», причем помимо самого распространения инфекции, это имеет далекоидущие последствия для обществ и экономик, заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Он призвал усвоить уроки, которым нас учит пандемия. Все страны, по его словам, должны инвестировать в потенциал готовности для предотвращения, обнаружения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций всех видов. Гебрейесус также отметил, что такая готовность предусматривает общегосударственный подход с участием всего общества. Кроме того, «пандемия подчеркнула тесную связь между здоровьем людей, животных и планеты», и усилия по улучшению здоровья человека должны учитывать взаимодействие между людьми и животными, равно как и экзистенциальные угрозы, связанные с изменением климата.
Самое обсуждаемое
МИД РФ: О расширении списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ Считаем категорически неприемлемым принятие Европейским союзом с подачи его ведущих государств-членов незаконных ограничительных мер в отношении ряда наших соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином А.Навальным…
Почему Путин приказал арестовать Любовь Соболь? Навальный и ФБК его унизили. Одно дело, когда у тебя имидж хитрого и коварного убийцы, другое, когда тебя макают носом в собственные следы жизнедеятельности. Навальный (на самом деле ФСБ) выставил Путина полным идиотом и простофилей. Конечно, он хочет отомстить…