В американском штате Нью-Йорк полиция проверяет данные о возможных махинациях при получении вакцины от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения штата. Там рассказали, что сеть клиник Parcare, оказывающая медицинскую помощь в округе Оридж, могла обманным путем получить препарат от COVID-19 и перенаправить ее в другие медицинские учреждения. Также сотрудники клиники подозреваются в передаче препарата представителям общественности в нарушение действующего в штате плана вакцинации. Отмечается, что, если доказательства вины будут выявлены, участников махинаций привлекут к ответственности по всей строгости закона.
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