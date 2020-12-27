Вылеты из аэропорта Нэшвилла приостановлены после взрыва в центре города. Об этом сообщается на странице воздушной гавани в «Твиттере». Там ссылаются на неполадки в работе телекоммуникационных служб. По сведениям агентства Ассошиэйтед Пресс, они вызваны тем, что в результате взрыва было повреждено здание, в котором находится местный офис сотового оператора «Эй-ти-энд-ти». В пятницу в центре Нэшвилла взорвался фургон. Пострадали три человека. Полиция считает, что инцидент произошел в результате преднамеренных действий. Расследованием занимаются ФБР и местные правоохранительные органы.
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