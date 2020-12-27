По меньшей мере три человека погибли, трое пострадали в результате стрельбы в американском Рокфорде штата Иллинойс

По меньшей мере три человека погибли, трое пострадали в результате стрельбы в американском городе Рокфорд на севере штата Иллинойс. Об этом сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным местных правоохранительных органов, инцидент произошел в одном из местных кегельбанов. Полиции удалось задержать человека, имевшего к этому отношение. Агентство не уточняет, идет ли речь о стрелявшем. Пока также нет информации о том, что стало причиной происшествия.