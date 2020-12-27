В Москве от коронавируса скончались 73 человека. Днем ранее сообщалось о 77 умерших. Всего с начала эпидемии, по данным оперативного штаба, в столице умерли 10 913 человек, заразились около 780 тысяч, из них почти 7,5 тысяч за последние сутки.

Минздрав разрешил людям старше 60 лет присоединиться к массовой вакцинации от коронавируса. Делать прививку рекомендует глава Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион.

Ранее в правительстве заявили, что экспертиза доказала безопасность и эффективность первой российской вакцины для людей старше 60 лет.

Президент Владимир Путин говорил, что не делает прививку от коронавируса, поскольку не относится к возрастной категории, которой это разрешено.