Великобритания с 4 января планирует начать выпуск вакцины от COVID-19, разработанную Оксфордским университетом. Препарат, который уже был лицензирован фармацевтической компанией AstraZeneca, как ожидается, будет одобрен медицинскими регуляторами через несколько дней. Об этом сообщает издание The Sunday Telegraph. По его данным, в течение следующих двух недель предполагается привить оксфордской вакциной или же вакциной Pfizer около 2 млн человек.
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