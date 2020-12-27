Великобритания с 4 января планирует начать выпуск вакцины от COVID-19, разработанную Оксфордским университетом. Препарат, который уже был лицензирован фармацевтической компанией AstraZeneca, как ожидается, будет одобрен медицинскими регуляторами через несколько дней. Об этом сообщает издание The Sunday Telegraph. По его данным, в течение следующих двух недель предполагается привить оксфордской вакциной или же вакциной Pfizer около 2 млн человек.