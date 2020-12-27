В Канаде зафиксировали два случая заражения новым штаммом коронавируса. Заболевшими оказалась пара путешественников из графства Дарем в провинции Онтарио. Об этом сообщается на сайте правительства региона. Заразившихся уже проинформировали об их состоянии. Сейчас они находятся в режиме самоизоляции. Согласно информации, опубликованной на сайте правительства Канады, всего за время пандемии в стране COVID-19 обнаружили у свыше 528 тысяч человек, более 14,5 тысяч пациентов умерли.

Об обнаружении британскими учеными новой, более заразной мутации коронавируса стало известно в середине декабря. Позже случаи заражения были зафиксированы еще в нескольких странах, в том числе во Франции, Японии, Швейцарии, Германии, Дании, Нидерландах, Австралии, Сингапуре, ЮАР и Нигерии.