Павильон горит на территории вещевого рынка в Краснооктябрьском районе Волгограда. Пожар локализован на площади 1 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС России. Информация о пожаре поступила около 2 часов ночи. Примерно спустя час было объявлено о локализации. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. К тушению привлекаются свыше 50 человек и около двух десятков единиц техники. Причина возгорания устанавливается.