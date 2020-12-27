В Иране из-за схода лавины погибли восемь человек. Еще семь числятся пропавшими. Об этом сообщило иранское агентство IRIB.

Инцидент произошел в горах недалеко от Тегерана. По данным издания, 25 декабря в результате снежного обвала в ловушке оказались 29 альпинистов. В ходе спасательной операции только 14 из них удалось эвакуировать. Сейчас поиски продолжают спасатели на вертолетах. На сайте Федерации альпинизма и скалолазания Ирана сообщается, в числе погибших тренер по альпинизму Хасан Амини Азардуст. Имена других погибших и пропавших не уточняются.

Незадолго до происшествия федерация опубликовала прогноз погоды, согласно которому может произойти сход лавин.