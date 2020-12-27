Facebook возвращает часть своих дочерних компаний из Ирландии обратно в США. Как пишет британская газета «Таймс», американская корпорация пошла на такой шаг на фоне судебной тяжбы с властями Соединенных Штатов. В феврале Служба внутренних доходов подала иск к Facebook в суд Сан-Франциско по обвинению в неуплате налогов. Претензии касаются передачи корпорацией в 2010 году прав на интеллектуальную собственность дочерней компании, зарегистрированной в Ирландии, за 6,5 млрд долларов. В результате этих действий Facebook выплачивала корпоративный налог в Ирландии по ставке 12,5%, в то время как в Соединенных Штатах он составляет 35%. Американский регулятор полагает, что в ходе осуществленной финансовой операции стоимость прав была сильно занижена.