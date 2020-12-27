Избранный президент Швейцарии Ги Пармелен заявил о готовности публично вакцинироваться от коронавируса, чтобы развеять скептическое отношение соотечественников к иммунизации. Об этом он сообщил в интервью информационному порталу Swissinfo. Политик пояснил, что «вакцинация — это гражданский акт по отношению к людям, подвергающимся риску, и самый лучший путь для быстрого возвращения [страны] к определенной нормальности». Вместе с тем Пармелен подчеркнул, что считает «абсолютно законными» опасения,

которые высказывают часть жителей страны. Избранный президент заверил, что «швейцарские власти продемонстрируют максимум транспарентности в ближайшие месяцы в том, что касается структуры и эффективности вакцины, а также ее возможных побочных эффектов. В Швейцарии в среду стартовала прививочная кампания от коронавируса, в ходе которой используется вакцина американской компании Pfizer и германской BioNTech.