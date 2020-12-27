Правительство запретило госзакупки импортных медицинских масок. Мера будет действовать до конца будущего года. Постановление опубликовано на портале нормативно-правовых актов. Также в перечень попали автономные дыхательные аппараты, огнестойкая защитная одежда и текстильные головные уборы. Запрет вступил в силу 25 декабря. Ранее с предложением запретить закупку масок выступило министерство промышленности и торговли. Тогда в ведомстве заявили, что российские предприятия увеличили их производство с 600 тысяч до 21 миллиона штук в сутки. По оценке министерства, в среднем жители России и организации используют около 11 млн масок в сутки.
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