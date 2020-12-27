Вакцинация российским препаратом «Спутник V» в Аргентине начнется 29 декабря. В понедельник завершится его доставка во все провинции, сообщила пресс-служба президента страны. Там отметили, что цель – вакцинировать в ближайшие месяцы большую часть населения в зоне риска. На этой неделе в Аргентину было доставлено 300 тысяч доз российской вакцины. Еще 5 миллионов должны прибыть в январе и 14 миллионов в феврале.