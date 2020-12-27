В пригороде американского города Нэшвилла прошел обыск в связи с пятничным взрывом. Как сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителей ФБР, речь идет о доме человека, в информации о котором «заинтересовано следствие». Телекомпания Си-эн-эн передает со ссылкой на источники, знакомые со следствием, что взрыв, предположительно, был организован смертником. Каких-либо подробностей не приводится. Накануне телекомпания Си-би-эс передавала, что правоохранители смогли установить личность человека, связанного со взорвавшимся фургоном. Им оказался 63-летний житель города Энтони Куинн Уорнер, у которого был похожий автомобиль. Власти эти сообщения пока не подтверждают.

В результате взрыва в центре Нэшвилла пострадали три человека. Они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.