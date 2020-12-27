Волгоградская область вновь перешла на московское время. В 2 часа ночи стрелки часов перевели на час назад. В 2018 году, после референдума, Волгоград перешел на местное время. Тогда за решение перевести стрелки на час вперед высказались почти 59% проголосовавших. Однако часть жителей остались этим недовольны. Этим летом одновременно с голосованием о поправках к Конституции был проведен опрос жителей региона. В итоге свыше 65% пришедших на участки проголосовали за возвращение в московский часовой пояс.