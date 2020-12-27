Мессенджер WhatsApp с 1 января перестанет работать на старых смартфонах. Об этом предупреждает The Mirror. Речь идет о некоторых моделях устройств, операционная система которых к этому времени не будет обновлена до iOS 9 или Android 4.0.3. В первую очередь предупреждение касается владельцев iPhone 4 и более ранних моделей. На более поздних, включая 6S, необходимо обновить программное обеспечение, чтобы получить доступ к мессенджеру после Нового года. Специалисты рекомендуют сделать резервную копию переписок, чтобы не потерять важные данные.
Самое обсуждаемое
МИД РФ: О расширении списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ Считаем категорически неприемлемым принятие Европейским союзом с подачи его ведущих государств-членов незаконных ограничительных мер в отношении ряда наших соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином А.Навальным…
Почему Путин приказал арестовать Любовь Соболь? Навальный и ФБК его унизили. Одно дело, когда у тебя имидж хитрого и коварного убийцы, другое, когда тебя макают носом в собственные следы жизнедеятельности. Навальный (на самом деле ФСБ) выставил Путина полным идиотом и простофилей. Конечно, он хочет отомстить…