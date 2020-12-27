Мессенджер WhatsApp с 1 января перестанет работать на старых смартфонах. Об этом предупреждает The Mirror. Речь идет о некоторых моделях устройств, операционная система которых к этому времени не будет обновлена до iOS 9 или Android 4.0.3. В первую очередь предупреждение касается владельцев iPhone 4 и более ранних моделей. На более поздних, включая 6S, необходимо обновить программное обеспечение, чтобы получить доступ к мессенджеру после Нового года. Специалисты рекомендуют сделать резервную копию переписок, чтобы не потерять важные данные.