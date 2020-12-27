Новый штамм коронавируса добрался до еще одного континента. Два случая заражения обнаружили в Канаде. Как сообщается на сайте провинции Онтарио, инфицированные не совершали путешествий и не были подвержены особому риску заражения. В настоящее время они находятся на самоизоляции. С полуночи субботы в провинции действуют жесткие ограничительные меры. Онтарио находится на втором месте по числу заражений COVID-19, уступая Квебеку.

Опасную мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании. К настоящему времени выявлено порядка тысячи случаев заражения новым штаммом в разных странах, в том числе во Франции, Испании, Ирландии, Японии, Германии, Австралии и ЮАР. Более 20 стран, в том числе Россия, объявили о приостановке транспортного сообщения с Великобританией.