Депутат-единоросс Заксобрания Петербурга Игорь Высоцкий обматерил журналиста, спросившего о конфетах для детей

Депутат Заксобрания Петербурга от «Единой России» Игорь Высоцкий обматерил журналиста, спросившего его о раздаче новогодних подарков для детей. Родители дошкольников ждали на холоде до 40 минут, чтобы получить маленькую коробочку конфет. При этом многие жаловались в соцсетях на их «неприглядный вид» и «истекший срок годности». Ранее они писали, что Высоцкий раздавал жителям Невского района в пакетах со своим именем продуктовые наборы, идентичные тем, что закупались за бюджетный счет. Он утверждал, что получает их от спонсоров. Когда корреспондент издания MR7 Андрей Окунь пришел поговорить с депутатом, поначалу его вытолкал на улицу силой агрессивно настроенный помощник единоросса. Однако спустя некоторое временя корреспонденту удалось пообщаться с Высоцким в его кабинете. Он начал оскорблять сотрудника СМИ, сказал, что тот «копается в грязном белье», назвал «мерзавцем» и что «Навальный собрал таких вот педиков» — это цитата. А в завершении, когда Окунь, уходя, спросил про висевшую на стене винтовку, Высоцкий сказал, что надо бы журналиста из этого карабина. Видео произошедшего издание опубликовало на своем сайте.