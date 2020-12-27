В Россию из Сирии вернулись еще 19 российских детей. Их вывезли из лагерей беженцев Аль-Холь и Рож, которые временно не контролируются официальным властям. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка в России Анну Кузнецову. По ее словам, самолет министерства обороны совершил посадку накануне днем в подмосковном аэропорту Чкаловский. Возраст прилетевших детей от 3 до 15 лет. Сразу по прибытии всех направили на медицинское обследование. После того, как пройдет срок необходимо карантина, их передадут родственникам в Дагестан, Башкортостан, Саратовскую и Кемеровскую области. Кузнецова написала в Facebook, что это последний рейс с российскими детьми в этом году. Сейчас готовы документы на возвращение из лагерей беженцев еще 96 несовершеннолетних.