Стоимость биткоина дважды за день побила исторический максимум. Вечером цена популярной криптовалюты превысила 26 тысяч долларов. А сейчас торгуется дороже 26700. Об этом свидетельствуют данные биржи Coindesk. Накануне утром биткоин впервые превысил 25 тысяч. До этого стоимость криптовалюты стала рекордной 20 декабря — выше 24 тысяч долларов.

Эксперты отмечают, что сейчас инвесторы идут на рискованные сделки из-за масштабных вливаний Федеральной резервной системы и других центробанков в экономику. Также цену криптовалюты подстегивает общий позитив на новостях о том, что пандемию коронавируса удастся победить за счет появления эффективных вакцин.