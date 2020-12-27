Стоимость биткоина дважды за день побила исторический максимум. Вечером цена популярной криптовалюты превысила 26 тысяч долларов. А сейчас торгуется дороже 26700. Об этом свидетельствуют данные биржи Coindesk. Накануне утром биткоин впервые превысил 25 тысяч. До этого стоимость криптовалюты стала рекордной 20 декабря — выше 24 тысяч долларов.
Эксперты отмечают, что сейчас инвесторы идут на рискованные сделки из-за масштабных вливаний Федеральной резервной системы и других центробанков в экономику. Также цену криптовалюты подстегивает общий позитив на новостях о том, что пандемию коронавируса удастся победить за счет появления эффективных вакцин.
Стоимость биткоина дважды за день побила исторический максимум
Стоимость биткоина дважды за день побила исторический максимум. Вечером цена популярной криптовалюты превысила 26 тысяч долларов. А сейчас торгуется дороже 26700. Об этом свидетельствуют данные биржи Coindesk. Накануне утром биткоин впервые превысил 25 тысяч. До этого стоимость криптовалюты стала рекордной 20 декабря — выше 24 тысяч долларов.