Владимир Путин заявил о готовности России бескорыстно оказывать необходимую гуманитарную помощь

Владимир Путин заявил о готовности России бескорыстно и независимо от каких-либо политических выгод оказывать необходимую гуманитарную помощь. Специалисты будут направляться туда, где особенно тяжело. Москва доставит самое необходимое — продукты, лекарства, одежду, окажет экстренную и медицинскую, и психологическую помощь людям, оказавшимся в отчаянном положении. Об этом президент сказал в своем поздравлении с Днем спасателя. Он добавил, что за последние 30 лет силами МЧС было проведено свыше 500 гуманитарных операций по всему миру. Глава государства также подчеркнул, что сейчас «сложнейшей благородной задачей» для российских спасателей является организация гуманитарной помощи жителям Нагорного Карабаха.
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