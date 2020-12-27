Прокуратура инициировала проверку по факту разлива нефтепродуктов на Харьягинском месторождении

Прокуратура Ненецкого автономного округа инициировала проверку по факту разлива нефтепродуктов на Харьягинском нефтяном месторождении компании Лукойл. Авария произошла в пятницу утром. По данным ведомства, в результате разгерметизации нефтесборного коллектора вылилось до 110 куб. м. нефтеводосодержащей жидкости. Этот участок перекрыт. Опасность попадания жидкости в водные объекты отсутствует. Недропользователем организованы работы по уборке загрязненного слоя снега.
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