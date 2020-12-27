В европейских странах сегодня начнется массовая вакцинация от коронавируса. Единственный одобренный регулирующими органами ЕС препарат — совместная разработка американской компрании Pfizer и немецкой BioNTech. Вакцину для первого этапа производят в Бельгии. При этом прививочная кампания для жителей самой Бельгии стартует с понедельника. Процедура будет добровольной и бесплатной для граждан всех стран.