В Москве от коронавируса скончались 73 человека. Днем ранее сообщалось о 77 умерших. Всего с начала эпидемии, по данным оперативного штаба, в столице умерли 10 913 человек, заразились около 780 тысяч, из них почти 7,5 тысяч за последние сутки.
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МИД РФ: О расширении списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ Считаем категорически неприемлемым принятие Европейским союзом с подачи его ведущих государств-членов незаконных ограничительных мер в отношении ряда наших соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином А.Навальным…