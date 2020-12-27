В Москве от коронавируса скончались 73 человека. Днем ранее сообщалось о 77 умерших. Всего с начала эпидемии, по данным оперативного штаба, в столице умерли 10 913 человек, заразились около 780 тысяч, из них почти 7,5 тысяч за последние сутки.