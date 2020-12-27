Волгоградская область возвращается в московский часовой пояс после двухлетнего перерыва

История началась в 2018 году, 59 процентов жителей проголосовали за перевод стрелок. Идею поддержал и Губернатор области Андрей Бочаров. Сторонники нововведения убеждали, что это продлит световой день, однако новое время не совпадало с астрономическим. Когда на всех городских хронометрах значился час, солнечные часы на площадке местной обсерватории показывали полдень. Два года спустя Областная дума инициировала еще один опрос, который дал диаметральные результаты. На этот раз возвращение к традициям поддержали уже 65 процентов жителей. Адепты местного времени не согласились с этим. Они устраивали пикеты и митинги. В органы власти было написано 71 обращение. Некоторые направили иски в суды, но ни одного дела так и не выиграли. В итоге, главные часы города, которые расположены на башне местного вокзала сегодня переведены простым нажатием кнопки. Волгоград снова переместится в московский часовой пояс.

Городской аэропорт тоже будет по московскому времени, о чем авиакомпании известили пассажиров заранее.