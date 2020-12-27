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00:03, 27 декабря 2020

В Центральноафриканской республике сегодня должны состояться выборы президента

Их могут сорвать антиправительственные силы. Сообщалось, что Россия отправила в страну сотни военнослужащих.

В одной из беднейших стран Африки, Центральноафриканской республике, острый политический кризис – Конституционный суд отказался допустить к выборам свергнутого 7 лет назад с поста президента Франсуа Бозизе. Он пользуется широкой поддержкой в ЦАР, в том числе в армии. Несколько вооруженных группировок объединились в антиправительственную «Коалицию патриотов за перемены». Они собираются помешать действующему президенту переизбраться на второй срок. Агентство France 24 писало, что коалиция может угрожать блокадой столице ЦАР городу Банги, которую, по данным СМИ, российские наемники из ЧВК «Вагнер» превратили в свой военный центр, они охраняют действующего президента. На этом фоне в правительстве республики заявили о переброске в страну нескольких сотен военных и снаряжения из России в рамках соглашения о военной помощи. В российском посольстве это опровергли, отметив при этом, что в республике работают инструкторы, которые обучают армию ЦАР по просьбе правительства этой страны. Периодически осуществляется их ротация.

Напомним, что летом в 2018 года в ЦАР были убиты трое российских журналистов. Они приехали в страну, чтобы снять фильм о работе ЧВК Вагнера. Ее СМИ связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.



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