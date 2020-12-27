Европейский союз и Израиль начинают сегодня массовую вакцинацию от коронавируса

В обоих случаях пользоваться планируют препаратом Pfizer.

Первыми прививаться начнут европейские страны. Как вчера объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, каждое из 27-ми государств-членов ЕС уже получило первые партии препарата. Она выразила надежду, что «вакцинация позволит людям вернуться к нормальной жизни».

Размеры партий в разных странах отличаются. Например, в Германии, как сообщала немецкая медиакомпания «Дойче Велле», ожидали порядка 150-ти тысяч доз, а в Латвии без малого 10 тысяч. В связи с этим в прибалтийской республике вакцинацию начнут с работников системы здравоохранения.

В свою очередь в Израиле, где прививочные пункты откроются ближе к вечеру, собираются вакцинировать по 60 тысяч человек в сутки. Это следует из недавнего заявления её премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Он же предполагал, что его страна в ближайшие недели станет первым государством, которому удастся выйти из коронавирусного кризиса.

Ранее массовая вакцинация также стартовала в России, Великобритании и США.