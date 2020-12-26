Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук перешел в омский «Авангард»

Как сообщается на сайте хоккейного клуба, соглашение с 37-летним нападающим заключено по схеме «1+1». В составе сборной России Ковальчук стал двукратным чемпионом мира. В сезоне-2019/20 форвард выступал за три клуба НХЛ.