Сергей Лавров осудил запрет российским официальным лицам посещать международные спортивные турниры

В интервью телеканалу Матч ТВ глава МИДа назвал последнее решение Спортивного арбитража относительно российских спортсменов неприемлемым и заверил, что Москва сделает соответствующие выводы. 17 декабря международный арбитраж в Лозанне утвердил санкции против российских спортсменов, приняв сторону ВАДА. Россияне до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна.Россия также лишена права проводить у себя крупные международные соревнования.
Самое обсуждаемое
Почему Путин приказал арестовать Любовь Соболь? Навальный и ФБК его унизили. Одно дело, когда у тебя имидж хитрого и коварного убийцы, другое, когда тебя макают носом в собственные следы жизнедеятельности. Навальный (на самом деле ФСБ) выставил Путина полным идиотом и простофилей. Конечно, он хочет отомстить…
МИД РФ: О расширении списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ Считаем категорически неприемлемым принятие Европейским союзом с подачи его ведущих государств-членов незаконных ограничительных мер в отношении ряда наших соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином А.Навальным…