Сергей Лавров осудил запрет российским официальным лицам посещать международные спортивные турниры

В интервью телеканалу Матч ТВ глава МИДа назвал последнее решение Спортивного арбитража относительно российских спортсменов неприемлемым и заверил, что Москва сделает соответствующие выводы. 17 декабря международный арбитраж в Лозанне утвердил санкции против российских спортсменов, приняв сторону ВАДА. Россияне до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна.Россия также лишена права проводить у себя крупные международные соревнования.