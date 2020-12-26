Трамп считает, что меры, введенные в ряде американских штатов для борьбы с коронавирусом, хуже, чем сам вирус

Дональд Трамп считает, что карантинные меры, введенные в ряде американских штатов для борьбы с коронавирусом, хуже, чем сам вирус. У себя в Твиттере президент США написал, что карантин в штатах, управляемых демократами, полностью разрушает жизнь многих людей. На сегодняшний день, по данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано почти 19 млн случаев заражения.