Американские правоохранители смогли установить личность человека, связанного с фургоном, который взорвался в Нэшвилле

Американские правоохранители смогли установить личность человека, связанного с фургоном, который взорвался в пятницу в Нэшвилле. Телекомпания Си-би-эс называет его лицом, «представляющим интерес для следствия», но какое именно отношение он имеет к транспортному средству, не уточняет.

Накануне рано утром в центре города взорвался дом на колесах, пострадали три человека. Незадолго до взрыва из фургона доносились предупреждения о взрыве и призывы эвакуировать людей с улицы. Расследованием инцидента занимается ФБР. Губернатор штата Теннесси просит президента Трампа ввести в регионе режим ЧС.