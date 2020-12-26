Осужденному экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну грозит еще одно уголовное дело

Как сообщает источник ТАСС, служба судебных приставов может инициировать против него уголовное преследование за оскорбление судьи.

Председательствующая Татьяна Юферова даже удаляла подсудимого из зала до окончания прений сторон. За оскорбление судьи на судебном заседании предусмотрены либо штраф до 200 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо до двух лет исправительных работ. Бывший чиновник уже получил 15 лет колонии строгого режима по обвинению в мошенничестве, взяточничестве и других коррупционных преступлениях.