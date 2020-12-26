В Челябинске сильнейшим в мире выступлением российских фигуристок закончился чемпионат России

После выступления Камилы Валиевой олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который комментировал соревнования для первого канала, не смог сдержать слез. Он назвал увиденное лучшим, что ему доводилось увидеть в фигурном катании вообще. Однако при всей гениальности сделанного, Валиева не стала чемпионкой страны. Вышедшая на лед вслед за ней Анна Щербакова откатала еще сильнее и мощнее, несмотря на то, что под вопросом был сам факт ее участия. Фигуристка перенесла воспаление легких, у нее кружилась голова и накатывала слабость. Тем не менее, выступление Анны было совершенством и золотые медали получила абсолютно заслуженно. Начала этот парад гениальных шоу Александра Трусова, которая исполнила два четверных лутца – самых сложных прыжка в современном фигурном катании, не допустила ни одной ошибки, но осталась лишь с бронзой.

Программу дня открывали спортивные пары. Евгения Тарасова и Владимир Морозов в третий раз стали чемпионами России. Завтра в Челябинске состоятся показательные выступления участников турнира.