Полиция задержала 14 человек около представительства Белоруссии в Петербурге

В отделение отправили граждан обеих стран.

Полицейские погрузили в автозаки не только участников акций против произвола в соседней республике, которые каждые выходные проходят около диппредставительства Белоруссии на улице Бонча-Бруевича, В отделение отправили и журналиста портала МБХ-медиа. Об этом «Эху» рассказала одна из представителей белорусской диаспоры Петербурга. По её словам накануне сотрудники полиции предупредили, что будут задерживать участников с красно-белой символикой.

У одной из собравшихся сегодня действительно были зонт и плащ этих цветов, однако остальные были без флагов и лозунгов и в обычной тёмной одежде. Также очевидцы сообщили, что кроме граждан Белоруссии в отделение отправили и россиянина.

Всего в акции у петербургского представительства соседнего государства принимали участие несколько десятков человек.