В Минске сегодня проходили локальные протестные акции

Протестующие выстраивались в цепи, устраивали марши в своих районах. В одном из них состоялась пробежка Дедов Морозов в красно-белых костюмах но без лозунгов и флагов. Как сообщает белорусский портал «Наша нива», имели место единичные задержания. Сколько точно, пока не сообщали ни правозащитники, ни минская милиция.