Минздрав Словении опечатал все подъемники на лыжном курорте Крвавец, который продолжил работу, несмотря на запрет. Администрация курорта должна будет заплатить штраф 4 тыс. евро. Постановление правительства Словении о временном запрете на работу горнолыжных комплексов вступило в силу 24 декабря. С 1 января 2021 они смогут принимать гостей лишь при наличии у последних отрицательного результата теста на коронавирус. В настоящий момент на всей территории Словении действует режим эпидемии.