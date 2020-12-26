Минздрав Словении опечатал все подъемники на лыжном курорте Крвавец, который продолжил работу, несмотря на запрет. Администрация курорта должна будет заплатить штраф 4 тыс. евро. Постановление правительства Словении о временном запрете на работу горнолыжных комплексов вступило в силу 24 декабря. С 1 января 2021 они смогут принимать гостей лишь при наличии у последних отрицательного результата теста на коронавирус. В настоящий момент на всей территории Словении действует режим эпидемии.
2020-12-26T21:04:07+03:00
2020-12-26T21:04:07+03:00
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21:04, 26 декабря 2020
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