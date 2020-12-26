Число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании превысило 34,6 тыс

По официальным данным, за последние 24 часа от инфекции умерли 210 инфицированных. Рост заболеваемости COVID-19 в королевстве специалисты связывают с выявлением нового, мутировавшего варианта коронавируса.
2020-12-26T21:02:09+03:00
2020-12-26T21:02:09+03:00
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21:02, 26 декабря 2020
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