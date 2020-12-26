Прокуратура связала сегодняшнюю стрельбу в Берлине с организованной преступностью

Как сообщается в заявлении генпрокуратуры столицы Германии в Twitter, преступление расследуется совместно с отделом убийств полиции Берлина. Там указали, что речь идет о покушении на убийство в отношении нескольких подозреваемых. Ранее сообщалось, что стрельба произошла рано утром рядом со штаб-квартирой СДПГ. Ранения получили четыре человека.
2020-12-26T20:33:45+03:00
2020-12-26T20:33:45+03:00
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20:33, 26 декабря 2020
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