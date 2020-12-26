Губернатор Теннесси попросил президента Трампа ввести режим ЧС в этом штате

Билл Ли связал это со взрывом, прогремевшим в пятницу утром в Нэшвилле. Ли отметил, что для выплаты страховых пособий организациям и пострадавшим, а также для ликвидации последствий взрыва необходима федеральная поддержка. По данным властей штата, в результате инцидента ущерб понесли более 40 коммерческих предприятий, многие здания. В которых они размещаются, представляют историческую ценность.

Накануне рано утром в центре города взорвался фургон. Пострадали три человека. Мэр города Джон Купер позднее уточнил, что речь может идти о бомбе. Расследованием инцидента занимаются ФБР.