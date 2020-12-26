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20:32, 26 декабря 2020

16-лентяя Анна Щербакова стала трёхкратной чемпионкой России по фигурному катанию

Соревнования проходили в Челябинске. Второе место заняла Камила Валиева, третьей стала Трусова. 16-летняя Щербакова является двукратной победительницей этапов серии Гран-при, серебряным призером финала Гран-при и чемпионата Европы.



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