Суд в Петербурге продлил арест супруге рэпера Картрайта, в убийстве которого она подозревается

Марина Кохал пробудет под стражей до 28 Февраля. Расчлененное тело Энди Картрайта было найдено в его квартире в конце июля. Марина Кохал, свою вину не признала. В октябре по подозрению в пособничестве в убийстве была задержана ее мать Елена Кохал, но затем ее отпустили без предъявления обвинения.
2020-12-26T20:32:26+03:00
2020-12-26T20:32:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 26 декабря 2020
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