Суд в Петербурге продлил арест супруге рэпера Картрайта, в убийстве которого она подозревается

Марина Кохал пробудет под стражей до 28 Февраля. Расчлененное тело Энди Картрайта было найдено в его квартире в конце июля. Марина Кохал, свою вину не признала. В октябре по подозрению в пособничестве в убийстве была задержана ее мать Елена Кохал, но затем ее отпустили без предъявления обвинения.