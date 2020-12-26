На сегодняшний день, по данным Университета Джонса Хопкинса, более 80 млн человек в мире заразились коронавирусом

Число жертв инфекции превысило 1млн 753 тыс. Максимальное число заражений (почти 19 млн) приходится на США. Далее следуют Индия и Бразилия. На четвертом месте по числу заражений – Россия. По данным федерального штаба, в нашей стране число заражений превысило 3 млн.