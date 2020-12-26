Состояние десятилетнего мальчика, пострадавшего при опрокидывании автобуса, оценивается как тяжелое, но стабильное

Состояние десятилетнего мальчика, пострадавшего при опрокидывании автобуса в Рязанской области, оценивается как тяжелое, но стабильное. Как сообщили ТАСС в Минздраве, ребенку предстоит длительное лечение и дальнейшие операции. Мальчик доставлен в московский Институт неотложной детской хирургии и травматологии.

У ребенка серьезно пострадали обе ноги и рука. Он потерял много крови. Авария с участием пассажирского автобуса произошла в пятницу декабря на трассе Р-22 «Каспий». Тогда погибли четыре человека , 15 пострадали, в том числе пятеро детей.