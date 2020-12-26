Первую прививку от коронавируса в Германии сделали 101-летней жительнице страны

101-летняя жительница федеральной земли Саксония-Анхальт стала первой в ФРГ, кому сделали прививку от коронавируса. Как пишет газета «Бильд», женщина живет в доме престарелых. Сегодня же там были привиты и другие постояльцы, а также персонал учреждения. Официально вакцинация в Германии начинается завтра. Всего в Германии развернуто 442 прививочных центра. Кроме того, препарат раздадут мобильным группам, которые будут делать прививки в больницах, домах для престарелых и инвалидов.
2020-12-26T21:03:00+03:00
2020-12-26T21:03:29+03:00
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21:03, 26 декабря 2020
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