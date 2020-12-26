Первую прививку от коронавируса в Германии сделали 101-летней жительнице страны

101-летняя жительница федеральной земли Саксония-Анхальт стала первой в ФРГ, кому сделали прививку от коронавируса. Как пишет газета «Бильд», женщина живет в доме престарелых. Сегодня же там были привиты и другие постояльцы, а также персонал учреждения. Официально вакцинация в Германии начинается завтра. Всего в Германии развернуто 442 прививочных центра. Кроме того, препарат раздадут мобильным группам, которые будут делать прививки в больницах, домах для престарелых и инвалидов.