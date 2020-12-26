Власти Волгодонска, где без тепла и горячей воды остались более 10 тыс человек,обещают до конца суток устранить аварию

Власти Волгодонска, где без тепла и горячей воды остались более 10 тысяч человек, обещают до конца суток устранить аварию на тепловой магистрали. Как рассказали ТАСС в администрации города, работы ведутся в непрерывном режиме. Идет откачка воды по четырем стволам. Из-за аварийных работ приостановлено движение общественного транспорта по ряду улиц. Сейчас в Ростовской области от 0 до +2 градусов.